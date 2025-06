Blatte e lavoro nero | sotto sequestro il ristorante famoso su Tik Tok

influenti e giovani appassionati di food trend. L’intervento ha portato al sequestro del locale, rivelando un’esperienza di lavoro irregolare e una presenza di blatte che compromettono la salubrità e la reputazione del ristorante. Un episodio che solleva importanti questioni sulla sicurezza alimentare e il rispetto delle normative, mettendo in luce come la notorietà sui social non possa prescindere dal rispetto delle regole.

Sotto sequestro un noto ristorante di via Piave, a Napoli, molto attivo su Tik Tok. Un'operazione interforze, coordinata dal Comando della polizia locale di Napoli ha interessato un’attività di somministrazione di alimenti e bevande situata nel quartiere Vomero, nota per essere frequentata da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Blatte e lavoro nero: sotto sequestro il ristorante famoso su Tik Tok

Una massiccia presenza di blatte è stata trovata in cucina, nei bagni e negli spogliatoi Vai su Facebook

