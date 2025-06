Blanco e Martina Valdes è finita tra i due? Gli indizi social

Blanco e Martina Valdes si sono lasciati? Le ultime indiscrezioni sui social sembrano confermarlo, lasciando i fan con il cuore in sospeso. La coppia, amata dal pubblico, sembrava vivere un momento speciale, ma i segnali di crisi sono ormai evidenti. Dopo la recente uscita di "Rabbia a 90", le voci di una rottura si fanno sempre più insistenti: cosa è successo tra i due? La verità potrebbe essere nascosta tra le righe delle loro vite pubbliche e private.

Amore al capolinea per Blanco e Martina Valdes? La relazione tra il ragazzo prodigio della musica italiana e la bella ballerina, secondo alcuni pettegolezzi, sarebbe terminato: la prova arriva direttamente dai social. È finita la relazione tra Blanco e Martina Valdes?. Nelle sue canzoni Blanco ha sempre raccontato dei suoi amori e delle sue delusioni sentimentali. Non sorprende, quindi, che dopo l’uscita del singolo Rabbia a 90, il 20 giugno,  in molti abbiano pensato ad una crisi con la fidanzata Martina Valdes: il testo, infatti, descrive chiaramente la fine di un amore, che, secondo i ben informati, sarebbe proprio quello tra il cantautore e la bella ballerina. 🔗 Leggi su Dilei.it