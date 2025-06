Bimbo di quatto anni cade in piscina in un parco acquatico | è in condizioni critiche

Una tranquilla giornata di divertimento si è trasformata in una tragedia a Castrezzato, nel Bresciano, dove un bambino di appena quattro anni ha rischiato la vita dopo essere caduto in piscina al parco acquatico “Tintarella di Luna”. Ora combatte tra la vita e la morte in terapia intensiva all’ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo. La dinamica dell’incidente solleva molte domande sulla sicurezza e la prevenzione, mentre la comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile.

