Bimbo di 7 anni si fa 30 chilometri per andare a prendere un gelato a Milano

Un gesto coraggioso e un po' avventuroso da parte di un bambino di soli 7 anni, che il 13 giugno ha deciso di attraversare 30 chilometri per assaporare un gelato milanese. Con il desiderio di autonomia e la voglia di una piccola grande avventura, si è tolto il GPS per sfuggire ai controlli dei genitori e delle forze dell'ordine. La sua storia ci ricorda l'importanza di attenzione e sicurezza, ma anche il valore di sognare in grande, anche a sette anni.

Il 13 giugno scorso, un bambino di 7 anni è scappato dalla sua casa a Saronno (Varese) per andare a Milano a mangiare un gelato. Per non essere rintracciato, si è tolto l'orologio con il gps. Nel frattempo, i genitori hanno lanciato l'allarme attivando le ricerche delle forze dell'ordine. Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Bimbo di 7 anni si fa 30 chilometri per andare a prendere un gelato a Milano

Il piccolo di 7 anni è scappato di casa e, “dopo essersi tolto l’orologio con il Gps per non farsi rintracciare”, ha preso un treno per Milano. Ore di paura Fino al ritrovamento, avvenuto a 30 chilometri da casa “Mio figlio ha una neurodivergenza, è iperattivo e cog Vai su Facebook

A 7 anni fugge in treno per un gelato: "Mio figlio, un bambino speciale" - Ero preoccupata per chi avrebbe incontrato "Iperattivo e plusdotato, per non farsi rintracciare si è tolto l’orologio con il Gps ed è part ... Si legge su quotidiano.net