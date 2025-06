Bimbo di 7 anni scappa di casa e prende un treno per Milano | Voleva mangiare un gelato

Una fuga avventurosa per un semplice desiderio di gelato: questa è la sorprendente storia di un bambino di 7 anni che, deciso a soddisfare il suo dolce desiderio, ha ideato un piano dettagliato per scappare di casa e raggiungere Milano. Un gesto innocente che ha scosso tutta la comunità, dimostrando come anche i più piccoli possano avere sogni grandi e un'immaginazione vivace. Scopriamo insieme come si è svolta questa incredibile vicenda, che ci insegna l’importanza di ascoltare i bisogni dei nostri figli.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una fuga pianificata nei minimi dettagli. Il 13 giugno scorso, un bambino di 7 anni è scappato da casa a Saronno (Varese), rimuovendo l’orologio con GPS per evitare di essere rintracciato, e ha preso un treno diretto a Milano. Il motivo? Voleva mangiare un gelato, desiderio che aveva espresso alla madre nel pomeriggio, ricevendo però un rifiuto. Nel frattempo, ignari del suo piano, i genitori hanno dato l’allarme, e in poco tempo tutta la comunità si è mobilitata per cercarlo, temendo il peggio. Le ricerche si sono concluse solo diverse ore dopo, quando il bambino è stato trovato a circa 30 chilometri di distanza, seduto tranquillamente su una panchina alla stazione di Milano Cadorna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Bimbo di 7 anni scappa di casa e prende un treno per Milano: “Voleva mangiare un gelato”

In questa notizia si parla di: anni - casa - bimbo - scappa

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

Bambino di 3 anni esce dal cancello di casa a Rho e viene travolto da un’auto di passaggio Vai su Facebook

Bimbo di 7 anni scappa di casa e prende un treno per Milano, la mamma: Voleva mangiare un gelato; Il bimbo che scappa da casa per prendere un gelato a Milano: «Lui è speciale, io da madre devo capirlo; Bimbo di 7 anni scappa in treno da Saronno a Milano per un gelato. La mamma: “Iperattivo e plusdotato, è speciale. Si è tolto l’orologio col Gps per non farsi rintracciare”.

Bimbo di 7 anni scappa di casa e prende un treno per Milano, la mamma: “Voleva mangiare un gelato” - Un bimbo di 7 è scappato di casa a Saronno e, "dopo essersi tolto l'orologio con il Gps per non farsi rintracciare", ha preso un treno per Milano ... Si legge su fanpage.it

Il bimbo che scappa da casa per prendere un gelato a Milano: «Lui è speciale, io da madre devo capirlo» - Lisalberta Castaldi e suo figlio con una neurodivergenza: «Non permettete agli altri di dire chi è e di cosa è capace» L'articolo Il bimbo che scappa da casa per prendere un gelato a Milano: «Lui è sp ... Lo riporta msn.com