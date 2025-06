Bimbo di 7 anni scappa di casa e prende un treno per Milano la mamma | Voleva mangiare un gelato

Un gesto impulsivo, dettato da una voglia di libertà e da un piano che, sebbene insolito, rivela le sfide di una famiglia speciale. Un bambino di 7 anni con neurodivergenza, iperattivo e plusdotato, ha deciso di scappare di casa, affrontando un viaggio in treno fino a Milano pur di gustare un gelato. Una storia che mette in luce l'importanza di comprendere e supportare le esigenze di questi piccoli eroi. Continua a leggere.

Un bimbo di 7 è scappato di casa a Saronno e, "dopo essersi tolto l'orologio con il Gps per non farsi rintracciare", ha preso un treno per Milano per mangiare un gelato. Il racconto della mamma dopo il ritrovamento: "Mio figlio ha una neurodivergenza, è iperattivo e cognitivamente plusdotato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

