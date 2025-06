Bimbo di 4 anni cade in piscina a Castrezzato vicino Brescia è in gravissime condizioni | scappato ai genitori

Un dramma scuote Castrezzato, vicino a Brescia: un bambino di 4 anni è caduto in piscina nel parco acquatico ed è ora in gravissime condizioni in rianimazione a Bergamo. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto, mentre i genitori, scossi e preoccupati, stanno affrontando questo momento di angoscia. La comunità si stringe intorno alla famiglia, sperando in un miracolo e in una pronta guarigione del piccolo.

Un bimbo di 4 anni è caduto in piscina in un parco acquatico a Castrezzato (Brescia). È in Rianimazione a Bergamo. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bimbo di 4 anni cade in piscina a Castrezzato vicino Brescia, è in gravissime condizioni: scappato ai genitori

