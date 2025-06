Bimbo di 18 mesi torna a casa con la mamma da Teheran Guerra | Li aspetto in municipio

E., un dolce bambino parmigiano di 18 mesi, ha attraversato con coraggio il confine iraniano insieme alla sua mamma, trovando finalmente rifugio e sicurezza. La notizia, condivisa dal sindaco di Parma Michele Guerra sui social, segna la fine di un lungo calvario. Ora potranno ricominciare una nuova vita, liberi dalla paura e pronti a costruire un futuro di speranza e serenità.

"E., un bambino parmigiano di 18 mesi, ha finalmente passato il confine iraniano con la sua mamma ed è al sicuro". La notizia è arrivata in tarda serata, l'ha comunicata il sindaco di Parma, Michele Guerra, sui suoi profili social. Il calvario di una mamma e del suo bambino è finito. Potranno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Bimbo di 18 mesi torna a casa con la mamma da Teheran, Guerra: "Li aspetto in municipio"

In questa notizia si parla di: mamma - mesi - guerra - bimbo

Incidente a Quarto d'Altino, famiglia si schianta contro un furgoncino: morto il papà alla guida, mamma e neonato di 10 mesi incastrati tra le lamiere - Tragico incidente a Quarto d'Altino: un uomo di 30 anni ha perso la vita dopo che la sua auto si è schiantata contro un furgoncino.

È il più piccolo italiano rimasto in #Iran: un bimbo di 18 mesi che attende di rientrare a casa con la mamma. L’angoscia del padre dall’Italia. #Tg1 Luca Ponzi Vai su Facebook

Bimbo di 18 mesi torna a casa con la mamma da Teheran, Guerra: Li aspetto in municipio; Iran, in salvo nuovo convoglio di italiani. C’è il bambino di 18 mesi che era a Teheran con la mamma; Bimbo italiano di 18 mesi bloccato a Teheran con la madre iraniana.

Iran, in salvo nuovo convoglio di italiani. C’è il bambino di 18 mesi che era a Teheran con la mamma - Il papà è un ginecologo dell’ospedale Maggiore di Parma, aveva lanciato un appello: “Lì senza latte e pannolini” ... msn.com scrive

Iran, in salvo nuovo convoglio di…" - Bambino italiano di 18 mesi bloccato in Iran con la madre, il padre è un medico di Parma: «Sono fuggiti dalle bombe di Teheran, non riescono a tornare» ... Da informazione.it