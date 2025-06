Bimbo di 10 anni si sente male in piscina muore al Papa Giovanni dopo 2 giorni di lotta

Una tragica perdita ha sconvolto la comunità di Bergamo: Leonardo, un vivace bambino di soli 10 anni, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un improvviso malore in piscina durante un centro estivo. Nonostante i tentativi di salvarlo, il suo coraggio è svanito all'ospedale Papa Giovanni XXIII. La sua storia ci ricorda quanto sia fondamentale monitorare la salute dei più piccoli in ogni momento.

Bergamo. Era stato sorpreso da un malore improvviso in acqua, mentre era in piscina con il centro estivo parrocchiale. Un bambino di 10 anni, di nome Leonardo, è morto venerdì 20 giugno all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era ricoverato in condizioni gravissime da due giorni. Il dramma si era consumato mercoledì 18 giugno: il piccolo era stato soccorso in vasca privo di sensi all’interno della piscina di Torre de’ Picenardi nel Cremonese, dove si trovava con gli animatori del Grest di Cannetto sull’Oglio (Mantova) dove viveva con la famiglia. Trasferito in elisoccorso al Papa Giovanni, dopo due giorni di lotta il bimbo non ce l’ha fatta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bimbo di 10 anni si sente male in piscina, muore al Papa Giovanni dopo 2 giorni di lotta

IL MALORE | Il piccolo è morto dopo due giorni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in terapia intensiva.

