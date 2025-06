Bill James l’uomo di algoritmi e statistiche | Ma il calcio non è il baseball non è un gioco ordinato

Bill James, 75 anni, è il genio che ha rivoluzionato lo sport con le sue analisi statistiche e algoritmi innovativi. Con la sua “sabermetrica”, ha trasformato il baseball, ma ricorda che il calcio è un mondo diverso, meno ordinato e più imprevedibile. La sua intuizione? Ogni gioco ha le sue regole e sfumature che i numeri non sempre catturano. È un invito a riflettere: quanto contano davvero i dati nello sport?

L’uomo degli algoritmi e delle statistiche è lui. Bill James, anni 75, intervistato oggi dal Corriere della Sera (a firma Massimiliano Nerozzi). Il Corsera lo presenta così: L’uomo che con la sua «sabermetrica», la rivoluzionaria analisi delle statistiche, ha stravolto lo sport americano, finendo per vincere quattro titoli della Major League con i Boston Red Sox, che erano a secco da 88 anni. È stato «Moneyball» prima di «Moneyball». Il film dove Brad Pitt portò al cinema il gm degli Oakland Athetics Billy Beane che trasformò le statistiche in fenomeno planetario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Bill James, l’uomo di algoritmi e statistiche: “Ma il calcio non è il baseball, non è un gioco ordinato»

