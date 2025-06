Bignami FdI | Un incidente politico realizzato ad arte

Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha commentato la manifestazione dei metalmeccanici a Bologna, sua città natale, definendola un “incidente politico realizzato ad arte”. Con la tangenziale paralizzata e disagi evidenti, Bignami ha sottolineato l’importanza di verificare se l’evento rientriva nelle condizioni della nuova legge, suggerendo una visione critica e strategica. Ma di che tipo di via...

Galeazzo Bignami (foto), capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che idea si è fatto della manifestazione dei metalmeccanici a Bologna, sua città natale? La tangenziale è rimasta paralizzata, non sono mancati code e disagi. "Intanto bisogna capire se a questo evento si applica la nuova legge, che ha un perimetro molto netto entro cui intervenire. Se dovesse sussistere qualche forma autorizzativa, non verrebbe applicato". Di che tipo di via libera ci sarebbe bisogno? La manifestazione era stata autorizzata, mentre ovviamente non si può dire lo stesso dell’ingresso in tangenziale che avrebbe configurato il nuovo, famoso ‘ blocco stradale ’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net