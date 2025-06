Bielorussia | scarcerato oppositore Sergei Tikhanovsky

In un passo cruciale verso una possibile distensione, la Bielorussia ha scarcerato Sergei Tikhanovsky, figura di spicco dell’opposizione e marito di Svetlana Tikhanovskaya. Il suo rilascio, avvenuto dopo la visita di un alto funzionario statunitense, apre nuovi interrogativi sul dialogo tra il regime e l’opposizione, e sui possibili sviluppi futuri nella sempre complessa situazione politica del paese. La vicenda si completa con un importante segnale di cambiamento, che potrebbe influenzare il corso degli eventi in Bielorussia.

Tallinn (Estonia), 21 giu. (LaPresseAP) – In Bielorussia è stato scarcerato Sergei Tikhanovsky, figura chiave dell'opposizione e marito della leader dell'opposizione in esilio Svetlana Tikhanovskaya. Il suo rilascio è avvenuto dopo la visita in Bielorussia di un alto funzionario dell'amministrazione Trump, ha fatto sapere il team di Tikhanovskaya, e poche ore dopo che le autorità bielorusse avevano annunciato che il presidente Alexander Lukashenko aveva incontrato a Minsk l'inviato di Trump in Ucraina, Keith Kellogg. Tikhanovsky, popolare blogger e attivista, è arrivato a Vilnius, in Lituania, insieme ad altri 13 prigionieri politici.