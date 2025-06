Bielorussia scarcerato dopo 5 anni il leader dell’opposizione Tikhanovsky | Una richiesta di Trump

Dopo cinque anni di ostinata prigionia, Serghei Tikhanovsky, volto simbolo dell’opposizione bielorussa, torna libero. La sua scarcerazione, avvenuta su richiesta di un’importante figura internazionale, segna un passo significativo in un contesto politico teso e complesso. La vicenda apre nuovi scenari per il futuro della Bielorussia e delle sue opposizioni, invitando alla riflessione sulla diplomazia e sui diritti umani nel cuore dell’Europa.

Serghei Tikhanovsky, principale leader dell’opposizione al regime di Alexandr Lukashenko in Bielorussia, è stato scarcerato oggi, dopo essere stato graziato, insieme ad altri 13 prigionieri politici. Dopo 5 anni in una cella, in seguito all’arresto per aver osato sfidare Lukashenko alle presidenziali del 2020, Tikhanovsky è di nuovo un uomo libero. La mossa di Minsk, fa sapere la portavoce dello stesso Lukashenko, è avvenuta “su richiesta del presidente degli Stati Uniti” Donald Trump. Oltre a Tikhanovsky, sono stata liberati altri 14 detenuti politici, accusati di “attività estremiste e terroristiche”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it