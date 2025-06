Bielorussia rilasciato il leader dell’opposizione Sergei Tikhanovsky

È difficile esprimere la gioia in un momento così delicato, ma la libertà di Sergei Tikhanovsky rappresenta un raggio di speranza per la Bielorussia. Dopo anni di detenzione ingiusta, il leader dell’opposizione torna a respirare la libertà, alimentando nuove speranze di cambiamento e riforme politiche. La sua liberazione segna un passo importante nella lotta per la democrazia nel paese e invita il mondo a seguire con attenzione gli sviluppi futuri.

È stato rilasciato in Bielorussia Sergei Tikhanovsky, leader dell'opposizione al presidente Alexander Lukashenko che nel 2021 era stato condannato a 18 anni di carcere con diverse accuse tra cui sedizione e cospirazione. Ad annunciarlo su X la moglie Svetlana Tikhanovskaya che, dopo il suo fermo, aveva preso le redini dell'opposizione e si era candidata alle elezioni presidenziali del 2020 al suo posto: «Mio marito Serghei è libero! È difficile descrivere la gioia che provo. Non abbiamo finito, 1150 prigionieri politici rimangono dietro le sbarre. Tutti devono essere rilasciati». La donna ha anche ringraziato il presidente americano Donald Trump, l'inviato speciale degli Stati Uniti per Russia e Ucraina Keith Kellogg, il dipartimento di Stato americano e gli alleati dell'Unione europea, lanciando intendere che per il rilascio è stata decisiva la mediazione degli Usa.

