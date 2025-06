Bielorussia liberato Sergei Tikhanovsky | il VIDEO dell’abbraccio con la moglie commuove il web

L’eco della liberazione di Sergei Tikhanovsky risuona potente tra speranza e gioia in Bielorussia. Dopo oltre cinque anni di detenzione, il volto dell’attivista si ridipinge di libertà, mentre il video dell’abbraccio con sua moglie commuove il web. Un simbolo di resistenza e di nuovo inizio, questa notizia accende la speranza per un futuro di cambiamento e di diritti riconquistati. Tikhanovskaya ha subito ribadito…

Un'ondata di gioia ha travolto Svetlana Tikhanovskaya, che con un video su X ha annunciato la scarcerazione di suo marito, Sergei Tikhanovsky, figura di spicco dell'opposizione bielorussa al regime di Aleksandr Lukashenko. Dopo oltre cinque anni di detenzione, il 46enne attivista si trova finalmente a Vilnius, in Lituania, insieme ad altri tredici prigionieri politici. La notizia segna un momento di speranza, ma Tikhanovskaya ha subito ribadito che la lotta per la libertà in Bielorussia è tutt'altro che conclusa. La liberazione. La liberazione di Sergei Tikhanovsky giunge come un fulmine a ciel sereno, confermata dalle commosse parole della moglie Svetlana: «Sergei è libero! È difficile descrivere la gioia che provo».