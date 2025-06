Bici elettriche in ricarica scoppia incendio negli scantinati

Prima le fiamme nelle cantine e il fumo che sale per la tromba delle scale. Poi l'evacuazione e l'intervento dei vigili del fuoco.

"Rimossi in città monopattini e bici elettriche a noleggio, vengano chiarite le vere ragioni del cambio di passo" - A Cesena, la micromobilità elettrica vive un momento di crisi: il noleggio di biciclette e monopattini è stato sospeso.

Esplode la batteria di una bici elettrica, furioso incendio in un condominio e paura in paese: in azione i vigili del fuoco

Scoppia in casa la batteria della bici elettrica: furioso incendio in centro a San Candido; Esplode la batteria di una bici elettrica, furioso incendio in un condominio e paura in paese: in azione i vigili del fuoco; La batteria dell'e-bike va a fuoco e scoppia l'inferno in casa 23 maggio.

Batteria della bici elettrica esplode durante la ricarica: scoppia un incendio nell'ostello - La batteria della bici elettrica è esplosa durante la ricarica ed è scoppiato un incendio nell'ostello. Lo riporta leggo.it

Incendio a Milano, batterie in ricarica innescano le fiamme: evacuato tutto il palazzo - È successo in un palazzo al civico al civico 24 di viale Lancetti all'alba di venerdì 20 giugno. Riporta milanotoday.it