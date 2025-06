Bici e pistola | sei rapine in due mesi Preso il bandito incubo dei negozianti

Una serie di rapine spietate ha sconvolto il cuore di Rimini e Bellaria negli ultimi due mesi, lasciando negozianti nel panico. La cattura del 20enne napoletano, ritenuto il principale responsabile, rappresenta una svolta importante nella lotta contro questa ondata di criminalità . Con un’indagine serrata e la collaborazione delle forze dell’ordine, si cerca ora di fare piena luce su un incubo che sembrava senza fine, per restituire serenità alla comunità .

Si era sistemato in albergo come un turista qualsiasi, ma non era lì per le vacanze. Secondo gli inquirenti, il 20enne napoletano fermato all’alba di mercoledì sarebbe il protagonista di una lunga serie di rapine a mano armata che da aprile hanno seminato il terrore tra i commercianti di Rimini e Bellaria. Il giovane, difeso dall’avvocato Piero Ippoliti, è stato sottoposto a fermo, con l’accusa di essere l’autore – in concorso con altri complici ancora da identificare – di cinque rapine a mano armata, un furto aggravato e una tentata rapina. Il blitz che ha portato al fermo del giovane è stato eseguito dalla squadra mobile della polizia di Stato e dal nucleo radiomobile dei carabinieri di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bici e pistola: sei rapine in due mesi. Preso il bandito incubo dei negozianti

In questa notizia si parla di: rapine - bici - pistola - mesi

