Bezos nasce il movimento ‘Yes Venice Can’

Il matrimonio dei Bezos ha scatenato un vivace fermento tra i sostenitori di Venezia, dando origine al movimento ‘Yes Venice Can’. Dopo le polemiche del ‘No space for Bezos’, questa nuova iniziativa celebra la laguna come location ideale per un grande evento. Tra passione e controversie, il dibattito si infiamma: Venezia merita davvero di essere protagonista di momenti così memorabili? Scopriamo insieme questa sfida tra opinioni e passioni.

Scontri accesi per il matrimonio dei Bezos, dopo il movimento 'No space for Bezos', è nato quello 'Yes Venice Can' che ritiene che la laguna veneziana sia la città perfetta per le nozze e che è contento che il miliardario abbia scelto proprio Venezia per il grande evento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bezos, nasce il movimento ‘Yes Venice Can’

Jeff Bezos, braccio di ferro tra il sindaco e il movimento ‘no Bezos’ per ostacolare le nozze - A Venezia, il matrimonio di Jeff Bezos sta scatenando un forte malcontento tra i cittadini, determinati a difendere la loro città dal clamore mediatico e dalle restrizioni.

