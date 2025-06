Bezos e il matrimonio da favola a Venezia | gli invitati i 27 abiti da sposa i party e chi dice no

Venezia si prepara ad accogliere il matrimonio dell'anno: Jeff Bezos e Lauren Sánchez, tra abiti da sogno, party esclusivi e un caleidoscopio di ospiti internazionali. Dal 26 al 28 giugno 2025, la città lagunare diventerà il palcoscenico di un evento segreto e glamour, destinato a lasciare il segno nella storia degli eventi mondani. Un matrimonio da favola che catturerà l'immaginazione di tutti, tra mistero e meraviglia.

Dal 26 al 28 giugno, la città lagunare sarà il palcoscenico di uno degli eventi mondani più spettacolari del 2025: il matrimonio simbolico tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez che, dopo aver pronunciato il loro "sì" negli Stati Uniti, hanno scelto la Serenissima per tre giorni di celebrazioni con vista sul Canal Grande.

