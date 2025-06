besiktas in pressing su esposito il bologna offre 5 milioni e pyythia

Il Besiktas intensifica la sua pressione su Salvatore Esposito, con conferme dall’ambiente turco di un forte interesse per il talento del Bologna. Nonostante nessuna offerta ufficiale sia ancora arrivata, i rivali di Istanbul sono pronti a mettere sul tavolo 5 milioni di euro più bonus, pari alla richiesta dello Spezia. La situazione si fa calda: il futuro dell’acquisto potrebbe essere scritto nelle prossime ore.

Il Besiktas in pressing su Salvatore Esposito. Dalla Turchia arrivano conferme dell'interessamento da parte della società polisportiva con sede a Instanbul, per il forte regista aquilotto, anche se in via Melara non è ancora pervenuta nessuna offerta ufficiale. Il club turco sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta di acquisto di sei milioni di euro più bonus, ovvero quanto richiesto dallo Spezia per l'atleta napoletano. Il quale, in prima battuta, gradirebbe il ritorno in Serie A. Nella massima serie italiana, però, solo il Bologna pare avere interesse per il forte centrocampista partenopeo, con il direttore sportivo dei felsinei Giovanni Sartori che avrebbe proposto una somma intorno ai 4,5-5 milioni di euro con l'aggiunta del centrocampista finlandese Niklas Pyythia, 21 anni, 4 gol e 3 assist, nello scorso campionato, nelle fila del Sud Titol, già cercato dal Palermo.