Bertinoro | jazz e vino per la Hit’s Summer

Lasciatevi trasportare dall’atmosfera unica di Bertinoro, tra jazz e vini d’eccellenza, per vivere una estate indimenticabile durante Hit’s Summer nei Borghi e Rocche di Romagna. Un programma ricco di eventi emozionanti culminerà con la magica Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia. Dalle prime luci dell’alba fino a sera, ogni momento promette cultura, tradizione e divertimento in un contesto da sogno. Non mancate!

Particolarmente ricco il programma di ‘ Hit’s Summer nei Borghi e Rocche di Romagna ’ previsto per oggi, che culminerà con la ‘ Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia ’. Si comincia in tarda mattinata, con l’arrivo sul balcone di Romagna della Mille Miglia in Moto nei Borghi più Belli d’Italia, evento turistico-sportivo che rievoca la prima e unica edizione delle Mille Miglia in moto, avvenuta nel 1949. Alle 17,30 dal Monumento del Vignaiuolo prenderà il via Jazzwalk, passeggiata musicale ed enogastronomica con l’Ariminum Swing Band. Durante il percorso si farà tappa nelle cantine urbane di Bertinoro, Celli e Madonia, per degustare i loro vini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bertinoro: jazz e vino per la Hit’s Summer

