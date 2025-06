Berrettini la ruota gira | vale la pena provare

Matteo Berrettini, il tennista romano con la grinta di sempre, potrebbe aver trovato una svolta decisiva nella sua carriera. Il video pubblicato tra allenamenti e momenti di preparazione ha scatenato speranze e domande: cambiamento di superficie, nuove strategie, o semplice routine? La domanda rimane: se ci fosse un vero colpo di fortuna dietro l’angolo, ne varrebbe la pena provarci? Solo il tempo svelerà se questa nuova fase segnerà il suo ritorno ai vertici.

Finalmente un possibile colpo di fortuna per il tennista romano Matteo Berrettini: cambia tutto, questo sì che è stato un vero ribaltone. Il video che ha pubblicato, nei giorni scorsi, all’interno di un carosello estremamente variegato, non è esattamente rassicurante. Lo si vede, sì, alle prese con gli allenamenti, ma ha destato non pochi sospetti il fatto che Matteo Berrettini stia facendo pratica su un campo in cemento. Se ci fosse l’intenzione di partecipare a Wimbledon, presumiamo, si allenerebbe sull’erba, ma tant’è: le nostre sono solo supposizioni, in assenza di conferme ufficiali da parte del diretto interessato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it