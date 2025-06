Bergamo Pride Comicon Omaggio a De Andrè Bollani e sagre | il week-end in città

Questo fine settimana a Bergamo si trasforma in un palcoscenico di emozioni e cultura, con eventi per tutti i gusti: dal vibrante Bergamo Pride al dinamico Comicon, passando per un omaggio a De Andrè con Gli Ottocento e le note coinvolgenti di Stefano Bollani. Tra musica, fumetti e celebrazioni, la città invita residenti e visitatori a vivere ogni momento al massimo. Non resta che scoprire tutte le iniziative in programma e lasciarsi coinvolgere!

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano il Bergamo Pride (sabato), “Comicon” alla Fiera con fumetti, cinema, serie tv, videogames e cosplay, la serata per la Festa europea della musica in Città Alta (sabato) spaziando fra la street band e l’omaggio a De Andrè con Gli Ottocento, il concerto di Stefano Bollani (domenica) al Lazzaretto, Ruggero de I Timidi (domenica) al Piazzale degli Alpini, il viaggio fra le icone femminili del pop e della musica commerciale a ChorusLife e la sagra del Salento al Piazzale Goisis. Da annotare, inoltre, i Sud Sound System & Papaleu Selecter (sabato) al Piazzale degli Alpini, la sagra della carbonara e degli arrosticini sempre al Piazzale degli Alpini, la festa alla Madonna della Castagna, il Donizetti Opera feat Hardcoro al Donizetti, il cinema all’aperto all’Arena Santa Lucia e all’Esterno Notte, mostre e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bergamo Pride, Comicon, Omaggio a De Andrè, Bollani e sagre: il week-end in città

