Bergamo Pride | balli canti e i colori dell’arcobaleno contro la violenza e per i diritti

Bergamo si riempie di colori, musica e solidarietà con il Pride 2025, un vibrante corteo che ha coinvolto quasi 5.000 persone, dimostrando ancora una volta come l’amore e i diritti siano un forte messaggio di umanità. La manifestazione, intitolata “Identità in rivolta”, ha celebrato la diversità, sfidando ogni forma di violenza e discriminazione. La capitale bergamasca si conferma così un crocevia di coraggio e speranza, pronta a scrivere nuove pagine di libertà e rispetto.

Bergamo. Poco meno di 5mila persone, secondo chi ha organizzato: il Pride anche quest'anno ha attraversato Bergamo, un lungo serpentone colorato, in cui hanno trovato spazio tante e diverse soggettività. "Il corteo era più grande degli altri anni", commenta un partecipante e non a torto, perchè dalla testa era letteralmente impossibile vedere la coda. "Identità in rivolta" è stato il titolo dato all'edizione 2025, partita da due idee fondamentali: "Fare comunità – spiega Vittoria Pellegrini, presidente dell'associazione Bergamo Pride – perchè sempre più persone della comunità Lgbt+ si sentono sole, abbandonate, dalle istituzioni ma anche dalla cittadinanza in generale.