Bergamo in Città Alta stop a nuovi bazar e depositi bagagli | Tutelare la qualità

Bergamo si impegna a preservare la sua bellezza e l’equilibrio tra tradizione e sviluppo, stoppando nuovi bazar e depositi bagagli in città alta. La recente approvazione del regolamento sul commercio dalla Giunta mira a tutelare i luoghi di pregio, garantendo qualità e rispetto per il patrimonio cittadino. Carnevali sottolinea: «Cura dei luoghi di pregio», mentre Gandi evidenzia l’importanza di attività presidiate. Un passo deciso verso un futuro più sostenibile e rispettoso della storicità di Bergamo.

L’ANNUNCIO. Via libera della Giunta al nuovo regolamento sul commercio. Carnevali: «Cura dei luoghi di pregio». Gandi: «Meglio le attività presidiate». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, in Città Alta stop a nuovi bazar e depositi bagagli: «Tutelare la qualità»

In questa notizia si parla di: bergamo - città - alta - stop

“La salute al centro dello sviluppo urbano”, a Bergamo il meeting nazionale della Rete Città Sane Oms - Il XXII Meeting Nazionale della Rete Città Sane OMS si terrà a Bergamo il 22 e 23 maggio 2025, presso il suggestivo Monastero di Astino.

EVVIVA VALCALEPIO - Bergamo's Wine Festival The festival dedicated to Valcalepio DOC is back: for three days, the heart of Città Alta is transformed into a huge festival dedicated to Valcalepio DOC, the wine that symbolizes Bergamo and the people Vai su Facebook

Bergamo, il Comune: stop a nuovi locker in Città Alta e regole per i due esistenti (che restano); Bergamo, in Città Alta stop a nuovi bazar e depositi bagagli: «Tutelare la qualità»; Città Alta, nuove regole per il decoro: stop a fast food e bancarelle. E anche le vetrine....