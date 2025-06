Benfica v Auckland City FC

Benfica e Auckland City FC si preparano ad affrontarsi in una sfida che promette emozioni intense. Con il recente cartellino rosso mostrato a Andrea Belotti, le squadre si trovano a dover riorganizzare le strategie inaspettatamente. Cosa ci riserverà questa partita? Scopriamo insieme tutte le novità e analisi di questa attesissima sfida, perché ogni dettaglio può fare la differenza nel mondo del calcio internazionale.

2025-06-20 15:17:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Team News. L’attaccante del Benfica Andrea Belotti è stato mostrato un cartellino rosso contro Boca, quindi perderĂ la squadra di Bruno Lage. Cosa ha visto Var? Ecco la rottura completa della recensione che ha portato al pareggio del Benfica dal punto Guarda il @Fifacwc 14 giugno – 13 luglio Ogni gioco Gratuito https:t.coi0k4eutwwb #Fifacwc #TakeTotHeworld pic.twitter.comAwthynjwje – Dazn Football (@daznfootball) 16 giugno 2025 Orkun Kokcu è arrivato nel gioco di apertura ma si è resola sulla gamba, quindi potrebbe essere riposato per la partita finale contro il Bayern. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: benfica - auckland - city - news

Benfica-Auckland City: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Preparati a vivere un'emozionante sfida tra Benfica e Auckland City, due formazioni pronte a scrivere il loro destino nella fase a gironi del Mondiale per Club.

Eterno #DiMaria, doppietta su rigore nel 6-0 del #Benfica su Auckland City #FIFACWC https://calciomercato.com/news/benfica-auckland-city-live-alle-18-17896… Vai su X

Il Benfica parteciperĂ al Mondiale per club 2025 e giocherĂ nel Gruppo C con Bayern Monaco, Auckland City e Boca Juniors. Ecco la formazione tipo. #Benfica #mondialeperclub #news Vai su Facebook

Mondiale per Club, Benfica – Auckland City interrotta: la motivazione; Benfica-Auckland City, Zhou prende una pallonata ma chiede ai medici di non uscire. FOTO; Diretta/ Benfica Auckland City (risultato 1-0) video streaming tv: partita sospesa! (Mondiale per Club).

Benfica travolgente nella ripresa: goleada all’Auckland City e primo successo - Il Benfica trova la prima vittoria al Mondiale per Club, demolendo per 6- Da inter-news.it

Doppio Di Maria e il Benfica umilia l’Auckland: primo successo al Mondiale - Gli uomini di Bruno Lage superano la formazione neozelandese nell'incontro valido per la seconda giornata del torneo ... Riporta tuttosport.com