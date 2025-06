Benevento San Modesto accoglie la processione diocesana del Corpus Domini

Benevento e la sua parrocchia di San Modesto si preparano a un evento straordinario: la processione diocesana del Corpus Domini, in programma domenica 22 giugno. Un giorno di festa, spiritualità e tradizione, che vedrà protagonisti la suggestiva infiorata, melodie coinvolgenti e spettacoli pirotecnici mozzafiato. La comunità si unisce in preghiera e celebrazione per vivere appieno questa solenne manifestazione di fede e tradizione religiosa.

Comunicato Stampa Domenica 22 giugno celebrazione solenne con Mons. Accrocca, infiorata, musica e fuochi pirotecnici per una giornata di festa e spiritualit√† La comunit√† parrocchiale di San Modesto √® pronta a vivere la solennit√† del Corpus Domini. Per ragioni storiche, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com ¬© Fremondoweb.com - Benevento, San Modesto accoglie la processione diocesana del Corpus Domini

In questa notizia si parla di: modesto - benevento - accoglie - corpus

Benevento, San Modesto accoglie la processione diocesana del Corpus Domini.

Corpus Domini a San Modesto, varato il piano traffico - È stato varato il dispositivo del traffico in vista dei festeggiamenti civili e religiosi in onore del Corpus Domini nella zona di piazza San Modesto e dintorni. Lo riporta msn.com

Corpus Domini, la processione diocesana si conclude a San Modesto: il programma - Da venerdì 20 a domenica 22 giugno la Chiesa di San Modesto di Benevento celebrerà la solennità del Corpus Domini. Da ntr24.tv