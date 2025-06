Beneficenza e polemiche Gigi D' Alessio infiamma il Barbera ma la Regione accusa | Stanziati 500 mila euro nemmeno un grazie

Gigi D'Alessio infiamma il palco del Barbera con il suo grande concerto benefico "Gigi & Friends - Sicily for Life", attirando oltre 30 mila spettatori in un evento che unisce musica e solidarietà. Tuttavia, non mancano le polemiche: la regione critica i fondi stanziati, mentre il cantante riceve una standing ovation e un caloroso affetto dal pubblico. Un episodio che mette in luce quanto sia complesso il rapporto tra beneficenza e percezione pubblica.

Una standing ovation e oltre 30 mila spettatori hanno accolto ieri sera Gigi D'Alessio al Renzo Barbera per la prima delle due serate evento "Gigi & Friends - Sicily for Life", il grande concerto benefico con artisti del calibro di Elodie, Geolier, Fiorella Mannoia, Noemi, Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Beneficenza e polemiche, Gigi D'Alessio infiamma il Barbera ma la Regione accusa: "Stanziati 500 mila euro, nemmeno un grazie"

