Benedetta Parodi e Fabio Caressa diventano conduttori di un programma | ecco dove li vedremo

Benedetta Parodi e Fabio Caressa, due volti amati della televisione italiana, si preparano a sorprendere il pubblico con un nuovo programma televisivo. Dopo anni di successi e complicitĂ sia in ambito familiare che professionale, questa coppia si prepara a conquistare anche lo schermo. La loro chimica e naturalezza promettono di regalare momenti imperdibili. Scopriamo insieme dove potremo seguirli in questa nuova avventura televisiva!

Benedetta Parodi e Fabio Caressa debuttano insieme come conduttori in un nuovo programma televisivo. Ecco dove vedremo la coppia! Compagni di vita, sposati da oltre un quarto di secolo, Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono affiatati non soltanto tra le mura della loro casa ma anche in campo professionale. E sì, perchĂ© la coppia si appresta a debuttare insieme in un programma, indossando i panni di conduttori. Scopriamo in quale trasmissione vedremo i coniugi Parodi-Caressa!