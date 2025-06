Belle Arti eletti i nuovi rappresentanti docenti per il triennio 2025-2028 | i nomi

partecipazione straordinaria testimonia l’impegno e la passione della comunità accademica. I nuovi rappresentanti, eletti con un consenso pressoché unanime, sono pronti a portare avanti i valori e le sfide dell’arte e della cultura. Con questa partecipazione massiccia, l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria si conferma come punto di riferimento vibrante e coinvolto nel panorama artistico italiano, pronti a tracciare un futuro ricco di innovazione e creatività.

Con una partecipazione che ha sfiorato la totalità degli aventi diritto, si sono concluse con successo, in modalità telematica, le votazioni per il rinnovo dei rappresentanti docenti nel senato accademico dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, valide per il triennio 2025-2028. La. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Belle Arti, eletti i nuovi rappresentanti docenti per il triennio 2025-2028: i nomi

In questa notizia si parla di: belle - arti - rappresentanti - docenti

La seconda giovinezza dell'Accedemia Belle Arti: in tanti all'Open Day per i nuovi corsi, il design su tutti - L'Accademia Vannucci di Perugia vive una seconda giovinezza, attirando numerosi visitatori all'open day per presentare i nuovi corsi, con un focus particolare sul design.

Una bella notizia per la nostra comunità scolastica! Nelle giornate del 10 e 11 giugno, presso la scuola Fellini, il Comitato di Valutazione dell’IC Ennio Morricone ha ufficialmente immesso in ruolo sette docenti appartenenti ai diversi ordini di scuola. Con c Vai su Facebook

Reggio, eletti i docenti del nuovo Senato dell'Accademia; La scintilla del futuro: l’Accademia delle belle arti di Reggio Calabria vota con un cuore solo; Testo Unico in materia di Istruzione.

Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria: eletti i docenti del nuovo Senato Accademico - 2028: il Direttore Sacchetti elogia il senso di responsabilità ... Da strettoweb.com

Accademia Belle Arti di Reggio Calabria, rinnovato il Senato Accademico per il triennio 2025-2028 - Percentuale di voto altissima che evidenzia l’interesse e il senso di responsabilità della comunità accademica ... Scrive reggiotv.it