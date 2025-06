Bellaria festeggia la 17esima Bandiera Blu i ragazzi dell’Italian Sup League fanno da porta bandiera

Bellaria celebra con orgoglio la sua 17esima Bandiera Blu, simbolo di eccellenza ambientale. I giovani dell'Italian SUP League sfilano come porta bandiera, testimoniando l'impegno della città nella tutela del patrimonio naturale e nella promozione di pratiche sostenibili. Un riconoscimento che premia gli sforzi per garantire un territorio più sicuro, pulito e rispettoso dell’ambiente. Bellaria si conferma così eccellenza italiana nel rispetto e nella cura del suo meraviglioso territorio, un esempio da seguire.

Alti standard nella gestione del patrimonio naturalistico e della sicurezza sul territorio, nella sensibilizzazione ambientale, nell'impiego concreto di buone pratiche sul fronte della sostenibilità e del contenimento dei consumi: sono alcuni dei requisiti che sono valsi alla città la Bandiera.

