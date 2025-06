Bei tetto 2025 aumentato per sicurezza difesa e Ucraina

Nel 2025, il Gruppo Bei ha deciso di incrementare il tetto massimo di finanziamento, rafforzando così le strategie di sicurezza, difesa e supporto all’Ucraina. Questa mossa, frutto di una revisione intermedia del piano di attività, evidenzia l’impegno continuo dell’istituzione nel rispondere alle sfide geopolitiche attuali. Un passo determinante che sottolinea come la cooperazione internazionale e la sicurezza siano al centro delle priorità europee.

L'introduzione del nuovo massimale di finanziamento del Gruppo Bei per il 2025 fa seguito a una revisione intermedia del Piano di attività dell'organizzazione

Gruppo BEI aumenta tetto finanziamenti per 2025 a livello record di 100 miliardi euro; Bei da record, per il 2025 fino a 3,5 miliardi di euro nella difesa; BEI: 100 mld di finanziamenti per rafforzare Difesa, Energia e Tecnologia UE.

Difesa, sprint Ue sull’aumento dei finanziamenti: Bei porta il tetto a cifra record di 100 miliardi - Secondo fonti Reuters, il limite di finanziamento del ramo prestiti dell’Ue è aumentato di oltre 10 miliardi. Riporta informazione.it

Gruppo BEI aumenta tetto finanziamenti per 2025 a livello record di 100 miliardi euro - Gli azionisti del Gruppo BEI lanciano il più grande programma dell’UE per finanziare la leadership tecnologica europea e approvano la prima ondata di nuovi strumenti a sostegno delle tecnologie pulite ... Si legge su informazione.it