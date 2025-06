Beckham esalta De Bruyne | le sue parole infiammano tutta Napoli

David Beckham ha elogiato Kevin De Bruyne, accendendo l’entusiasmo di Napoli con parole che risuonano come una vera e propria dichiarazione d’amore. Il calciomercato dei partenopei si infiamma, tra aspettative e sorprese imminenti, mentre la passione dei tifosi cresce di giorno in giorno. Tra conferme e nuovi colpi, il futuro azzurro si prospetta ricco di emozioni e grandi sfide, pronti a scrivere un'altra pagina memorabile.

David Beckham ha parlato del nuovo acquisto della SSC Napoli, Kevin De Bruyne: un vero e proprio attestato di stima per il campione azzurro. Il calciomercato in casa Napoli è già in pieno fermento: nei prossimi giorni si aspettano ulteriori novità per capire come gli azzurri intendono rinforzare il proprio organico, con tanti nomi che sono seguiti dal direttore dell’area sportiva Giovanni Manna. Il tutto, senza dimenticare i due acquisti già messi a segno, ossia Luca Marianucci e, soprattutto, Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga, arrivato dal Manchester City a parametro zero, è stato uno dei protagonisti di un campionato importante e difficile come quello della Premier League, oltre che un vero e proprio simbolo su scala internazionale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it