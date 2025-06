Beccato mentre ruba circa 600 euro di merce nel centro commerciale | arrestato e rimesso in libertà

Nel cuore di Navacchio, un'azione tempestiva dei Carabinieri ha disvelato un tentativo di furto che avrebbe potuto causare ingenti perdite. Beccato mentre cercava di trafugare circa 600 euro di merce nel centro commerciale, il 33enne straniero è stato arrestato in flagranza di reato e successivamente rimesso in libertà . Un episodio che evidenzia l’importanza della vigilanza e della prontezza delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza pubblica.

Nella mattinata dello scorso 14 giugno i Carabinieri della Stazione di Navacchio hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero di 33 anni per furto aggravato. Intorno alle 11:30 i militari hanno accertato che il 33enne, in concorso con un complice riuscito a fuggire, aveva. 🔗 Leggi su Pisatoday.it