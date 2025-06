Beccata con 11 grammi di cocaina | arrestata donna pusher a Salerno

Un'operazione lampo dei carabinieri di Salerno ha portato all'arresto di A.C., una donna sorpresa con ben 11 grammi di cocaina. La perquisizione, condotta con precisione, ha rivelato un tentativo di spaccio che ora si arena nel sistema giudiziario. Un episodio che sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nel combattere il fenomeno dello stupefacente e garantire la sicurezza della comunità.

Una donna di Salerno, A.C le sue iniziali, è stata arrestata dai carabinieri della Stazione di Fratte per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il blitz Secondo la ricostruzione dei militari, al termine di una perquisizione, la donna è stata trovata in possesso di circa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Beccata con 11 grammi di cocaina: arrestata donna pusher a Salerno

