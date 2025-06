Beautiful streaming replica puntata 21 giugno 2025 | Video Mediaset

Se siete appassionati di Beautiful e non volete perdervi neanche un attimo di questa emozionante soap, siete nel posto giusto! Oggi, sabato 21 giugno 2025, vi offriamo la replica della puntata trasmessa su Mediaset, disponibile in streaming gratuito. Non lasciatevi scappare i momenti più intensi e sorprendenti, come l’improvviso mancamento di Eric durante la festa. Rivedete l’episodio inedito e rivivete ogni emozione: ecco il video Mediaset per voi!

Nuovo appuntamento oggi – sabato 21 giugno  – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna, durante la festa, Eric ha un improvviso mancamento. Donna lo soccorre, ma lui minimizza e cerca di sviare l’attenzione complimentandosi con gli astanti per la loro eleganza. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.  . 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 21 giugno 2025 | Video Mediaset

