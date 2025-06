Beautiful | Nick Marone o Bill Spencer chi è il vero rivale di Ridge?

Nel mondo di Beautiful, i personaggi si sfidano costantemente in amore e rivalità. Con il ritorno di Nick Marone e il suo tentativo di riconquistare Brooke, il dibattito si riscalda: chi è il vero rivale di Ridge? Bill Spencer o il marinaio? Entrambi hanno saputo mettere alla prova il cuore del Forrester, creando tensioni indelebili. Ma chi, tra questi due, ha influito maggiormente sulla vita amorosa di Ridge? Scopriamolo insieme.

