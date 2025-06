Beautiful Anticipazioni Puntata del 22 giugno 2025 | Eric dà la sua benedizione a Hope e Thomas!

Prepariamoci a un episodio ricco di emozioni e colpi di scena in Beautiful, in onda il 22 giugno 2025. Eric, con la sua benedizione, incoraggerà Hope e Thomas a seguire il loro cuore, mentre Steffy affronterà un'importante sfida nel tentativo di contattare Finn. Cosa riserverà questa puntata ai fan della soap più amata? Scopriamolo insieme, perché ogni attimo è destinato a lasciare il segno.

Vediamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 22 giugno 2025. La trama dell'episodio della Soap di Canale5 ci rivelano che Eric spingerà Hope e Thomas a continuare la loro relazione se questa li rende felici. Steffy riuscirà a mettersi in contatto con Finn ma.

