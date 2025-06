Bayesian sollevato dall' acqua

Dopo quasi un anno di attesa e speranza, il veliero Bayesian, colato a picco nel porto di Porticello, torna alla luce grazie alle gru Hebo Lift. Sollevato dall'acqua questa mattina, lo scafo sarà sottoposto a un'accurata analisi per valutare i danni e pianificare il suo recupero definitivo. La reazione dell'equipaggio e della comunità locale segnerà l'inizio di una rinascita che tutti attendono con trepidazione.

È stato sollevato dalle gru Hebo Lift 10 e 2 il veliero Bayesian, colato a picco a Porticello la notte del 19 agosto dello scorso anno. Già ieri l'imbarcazione era stata portata a galla per inserire altre cime. Questa mattina lo scafo è stato tirato fuori dall'acqua e sarà finalmente visibile dopo 10 mesi. Subito dopo inizieranno le operazioni per svuotare l'acqua presente nello scafo. Da quel momento sarà possibile verificare la reazione dell' imbarcazione allo svuotamento. A bordo di una motovedetta sono arrivati il pm Raffaele Cammarano che coordina le indagini e i militari della capitaneria che hanno condotto gli accertamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

In questa notizia si parla di: acqua - bayesian - sollevato - imbarcazione

Recupero Bayesian, le operazioni prima della morte del sub Rob Cornelis Maria Huijben Uiben, palombari in acqua per taglio ancora - VIDEO - Prima della tragica morte di Rob Cornelis Maria Huijben Uiben, i palombari stavano eseguendo delicate operazioni subacquee per il taglio dell'ancora del Bayesian.

Porticello,Palermo. Il Bayesian è stato sollevato a galla dalle gru Hebo per consentire la messa in sicurezza delle imbracature.Lo scafo è riemerso e si trova a pelo d'acqua tra le 2 gru. Il recupero totale dell'imbarcazione avverrà domani mattina a partire dall'al Vai su X

Il #Bayesian è stato sollevato a galla dalle gru per consentire la messa in sicurezza delle imbracature. Lo scafo è riemerso e si trova a pelo d'acqua. Le operazioni di recupero totale dell'imbarcazione avverranno domani mattina a partire dall'alba. Vai su Facebook

Il Bayesian sollevato dall'acqua, le gru fanno riemergere integralmente lo yacht; Bayesian sollevato dall'acqua; Bayesian sollevato dall’acqua: le gru fanno riemergere interamente il mega yacht affondato a Porticello.

Bayesian sollevato dall'acqua - È stato sollevato dalle gru Hebo Lift 10 e 2 il veliero Bayesian, colato a picco a Porticello la notte del 19 agosto dello scorso anno. Segnala ansa.it

Bayesian, il veliero è stato sollevato dall'acqua: 10 mesi dopo la tragedia sarà interamente visibile - Sono iniziate intorno alle 7 di questa mattina le operazioni di recupero totale del Bayesian, il megayatch del magnate Mike Lynch affondato il 19 agosto dello scorso anno al largo di ... ilmessaggero.it scrive