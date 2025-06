Bayesian | riprese a Porticello le operazioni di recupero lo scafo è stato sollevato e svuotato

Le operazioni di recupero del veliero Bayesian a Porticello proseguono con successo, dopo averlo sollevato e svuotato dalle acque. Le gru Hebo Lift 10 e 2 hanno effettuato il delicato sollevamento, consentendo ispezioni fondamentali per la sicurezza. La Guardia Costiera continua a monitorare attentamente la situazione, assicurando che ogni intervento sia conforme alle normative. Restate aggiornati per scoprire come si svilupperanno le prossime fasi di questa complessa operazione.

È stato sollevato dalle gru Hebo Lift 10 e 2 il veliero Bayesian, colato a picco a Porticello la notte del 19 agosto 2024. Già ieri l‚Äôimbarcazione era stata portata a galla per inserire altre cime. Imbracato, dal superyacht è stata pompata fuori l‚Äôacqua che vi entrò un anno fa, quando affondò, per verificarne le condizioni. La Guardia Costiera monitora eventuali.

Porticello,Palermo. Il Bayesian è stato sollevato a galla dalle gru Hebo per consentire la messa in sicurezza delle imbracature.Lo scafo è riemerso e si trova a pelo d'acqua tra le 2 gru. Il recupero totale dell'imbarcazione avverrà domani mattina a partire dall'al Vai su X

Il Bayesian è stato riportato a galla. Il veliero, affondato nel mare di Porticello la notte del 19 agosto 2024, è stato sollevato dalle gru Hebo per consentire la messa in sicurezza delle imbracature. Lo scafo, che giaceva a circa 50 metri di profondità, è riemerso e Vai su Facebook

Bayesian, il veliero è stato sollevato dall'acqua: 10 mesi dopo la tragedia sarà interamente visibile - Sono iniziate intorno alle 7 di questa mattina le operazioni di recupero totale del Bayesian, il megayatch del magnate Mike Lynch affondato il 19 agosto dello scorso anno al largo di ... ilgazzettino.it scrive

Bayesian, iniziato lo svuotamento dello scafo: le immagini da Porticello - (LaPresse) Dopo un'ora di risalita è fuori dall'acqua lo scafo del Bayesian, sollevato dalla maxinave gru hebo 10. Scrive msn.com