Bayesian recuperato relitto yacht Perini Navi grazie a navi gru Hebo Lift 2 e 10 il 23 l’arrivo a Termini Imerese - DIRETTA

Il recupero del relitto del Bayesian, il magnifico yacht di 56 metri firmato Perini Navi, sta catturando l'attenzione di tutti. Grazie alle avanzate navi gru Hebo Lift 2 e 10, il 23 giugno un team qualificato raggiungerĂ Termini Imerese per completare le operazioni di recupero, verifica e bonifica ambientale. Un'impresa che dimostra come tecnologia e competenza si uniscano per restituire alla natura e alla nautica un patrimonio prezioso.

L'arrivo al porto di Termini Imerese è previsto per domenica 23 giugno, dove il relitto verrĂ svuotato, sottoposto a ulteriori verifiche tecniche e operazioni di bonifica ambientale In corso il recupero definitivo del relitto del Bayesian, lo yacht di 56 metri firmato Perini Navi affondato a.

Il recupero del Bayesian, il relitto dello yacht Perini Navi affondato quasi un anno fa e che costò la vita a sette persone, sta entrando nella fase cruciale.

