Bayesian ma il portellone era chiuso | mistero fitto

Bayesian, il mistero del portellone chiuso e dello yacht affondato, rimane avvolto nel dubbio. La tesi secondo cui il naufragio sarebbe stato causato dall’acqua imbarcata si scontra con il fatto che il portellone di poppa, inizialmente sospettato, era invece chiuso. Questo dettaglio cruciale pone nuove domande: quando si potrà chiarire definitivamente cosa ha provocato il tragico incidente?

Vacilla la tesi secondo cui il Bayesian sarebbe affondato dopo aver imbarcato acqua: lo yacht che colò a picco nel corso di una violenta tempesta ad agosto dell'anno scorso a Palermo, riportato a galla nelle scorse ore, aveva il portellone di poppa chiuso. Proprio quel portellone sospettato, in un primo momento, di essere il principale responsabile del naufragio, la via di ingresso dell'acqua nell'imbarcazione. A questo punto ci si chiede quando è stato chiuso, se prima, durante o dopo la tempesta di quella notte. "Al momento non si notano particolari anomalie nello scafo", ha detto il capitano Michele Maltese, comandante della Guardia costiera di Palermo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it