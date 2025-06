Bayesian lo scafo fuori dall’acqua | via agli accertamenti

Lo scafo del lussuoso yacht Bayesian, affondato il 19 agosto vicino a Porticello, è stato sollevato dalla maxi gru Hebo 10 con successo. Le operazioni, coordinate dalla Guardia Costiera a bordo della Nave Diciotti, rappresentano un passo cruciale per accertamenti e riparazioni. Dopo il sollevamento, lo yacht sarà trasportato nel porto di Termini Imerese, aprendo la strada a chiarimenti e future azioni di sicurezza.

Lo scafo del Bayesian sollevato dalla maxinave gru hebo 10. Lo yacht del magnate inglese Mike Lynch, era affondato lo scorso 19 agosto a largo di Porticello, nel Palermitano. Le operazioni per riportare a galla l’imbarcazione eseguite sotto il controllo della Nave Diciotti della Guardia Costiera. Lo yacht rimarrà sollevato, probabilmente fino a lunedì, per permettere la fuoriuscita dell’acqua. Poi il trasporto nel porto di Termini Imerese per gli accertamenti della procura. L’area interdetta attorno al luogo in cui si trova il relitto è di circa 650 metri. 🔗 Leggi su Lapresse.it