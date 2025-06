Bayesian iniziato lo svuotamento dello scafo | le immagini da Porticello

Il recupero dello scafo Bayesian, il lussuoso yacht di Mike Lynch affondato a Porticello, sta procedendo con successo. Dopo un'ora di risalita, il relitto è stato sollevato dall'acqua grazie alla maxinave Gru HeBo 10, e ora le operazioni di svuotamento e recupero sono in pieno svolgimento. Seguiteci per aggiornamenti su questa operazione che segna un importante passo verso il recupero completo dell’imbarcazione.

Dopo un’ora di risalita è fuori dall’acqua lo scafo del Bayesian, sollevato dalla maxinave gru hebo 10. Lo yacht del magnate inglese Mike Lynch, affondato lo scorso 19 agosto a largo di Porticello, nel Palermitano, in questo momento è attaccato ad alcune pompe di aspirazione che stanno togliendo l’acqua dall’interno del relitto. Le operazioni per riportare a galla l’imbarcazione, eseguite sotto il controllo della Nave Diciotti della Guardia Costiera, si svolgeranno lentamente e con cautela anche per evitare eventuali pericoli di inquinamento. Sul posto sono presenti anche i tecnici dell’Arpa e l’area è sorvolata da droni con raggi infrarossi in grado di individuare immediatamente qualunque alterazione chimico-fisico dell’acqua che sarĂ monitorata sia durante il recupero del relitto che durante il trasporto del Bayesian al porto di Termini Imerese. 🔗 Leggi su Lapresse.it