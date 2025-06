Bayesian cosa non torna dopo il ritorno a galla | Il giallo del portellone chiuso e dello scafo integro | come è affondato?

Dopo il ritorno a galla, il mistero del Bayesian si infittisce: il portellone chiuso e lo scafo integro sembrano sfidare ogni logica, lasciando tutti con più domande che risposte. E dopo dieci mesi di attesa, emerge un nuovo enigma che mette in discussione tutto ciò che si credeva di sapere su questa barca affondata. Se qualcuno sperava di risolvere il caso semplicemente osservando la barca...

E dopo dieci mesi eccolo qui, il Bayesian. Lo yacht dei misteri che dopo il ritorno a galla dello scafo si infittiscono ulteriormente. Se qualcuno sperava di risolverli solamente guardando la barca. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Bayesian, cosa non torna dopo il ritorno a galla: Il giallo del portellone chiuso e dello scafo integro: come è affondato?

In questa notizia si parla di: bayesian - ritorno - galla - scafo

Porticello,Palermo. Il Bayesian è stato sollevato a galla dalle gru Hebo per consentire la messa in sicurezza delle imbracature.Lo scafo è riemerso e si trova a pelo d'acqua tra le 2 gru. Il recupero totale dell'imbarcazione avverrà domani mattina a partire dall'al Vai su X

Il superyacht Bayesian è stato sollevato a galla in Sicilia dalle gru Hebo per consentire la messa in sicurezza delle imbracature. Lo scafo è riemerso... Vai su Facebook

Bayesian, cosa non torna dopo il ritorno a galla: Il giallo del portellone chiuso e dello scafo integro: come è affondato?; VIDEO | Torna a galla il Bayesian, via ai primi accertamenti: Lo scafo è apparentemente integro; Il Bayesian è stato riportato a galla, oggi il relitto al porto di Termini Imerese.

Bayesian, il portellone chiuso e lo scafo integro - Lo yacht dei misteri che dopo il ritorno a galla dello scafo si infittiscono ulteriormente. Si legge su ilmessaggero.it

Bayesian, riprese operazioni di recupero a Palermo: sollevato lo scafo, è fuori dall'acqua - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bayesian, riprese operazioni di recupero a Palermo: sollevato lo scafo, è fuori dall'acqua ... Scrive tg24.sky.it