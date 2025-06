Bayesian continuano le operazioni di recupero | lo scafo sollevato dall’acqua

Continuano senza sosta le operazioni di recupero del Bayesian, il veliero affondato al largo di Porticello durante una violenta tromba d’aria. Dopo ore di intenso lavoro, lo scafo è stato sollevato dall’acqua grazie alla potente gru Hebo 10, segnando un passo importante in questa delicata fase di indagini e ricostruzione. Le operazioni proseguiranno ora con attenzione, tra speranze di chiarimenti e il ricordo delle vittime di questa tragedia.

Proseguono in provincia di Palermo le operazioni di recupero del Bayesian, il veliero affondato la notte del 18 agosto 2024 al largo di Porticello a causa di una tromba d’aria causando la morte di sette persone tra cui il proprietario, il miliardario inglese Mike Lynch, e altre personalità di rilievo. Dopo un’ora di risalita lo scafo dello yacht è stato sollevato fuori dall’acqua dalla maxinave gru Hebo 10. Lo yacht è stato poi attaccato ad alcune pompe di aspirazione, per togliere l’acqua dall’interno del relitto. Le operazioni per riportare a galla l’imbarcazione, eseguite sotto il controllo della Nave Diciotti della Guardia Costiera, si svolgono lentamente e con cautela, anche per evitare eventuali pericoli di inquinamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bayesian, continuano le operazioni di recupero: lo scafo sollevato dall’acqua

In questa notizia si parla di: bayesian - operazioni - recupero - scafo

Recupero Bayesian, le operazioni prima della morte del sub Rob Cornelis Maria Huijben Uiben, palombari in acqua per taglio ancora - VIDEO - Prima della tragica morte di Rob Cornelis Maria Huijben Uiben, i palombari stavano eseguendo delicate operazioni subacquee per il taglio dell'ancora del Bayesian.

Sono iniziate le operazioni di recupero del Bayesian, il veliero con a bordo 22 persone che è affondato il 19 agosto 2024 al largo di Santa Flavia, nei pressi di Palermo, causando 7 morti. Lo scafo ora è a pelo d'acqua tra le due gru per le operazioni di svuotam Vai su Facebook

Sono iniziate le operazioni di recupero del Bayesian, il veliero con a bordo 22 persone che è affondato il 19 agosto 2024 al largo di Santa Flavia, nei pressi di Palermo, causando 7 morti. Lo scafo ora è a pelo d'acqua tra le due gru per le operazioni di svuotam Vai su X

Bayesian riportato a galla, scafo in superfice a Porticello; È stata recuperata la Bayesian; Il Bayesian riemerge dall’acqua: le operazioni di recupero del veliero affondato a Porticello.

Riprese le operazioni di recupero del Bayesian, lo scafo sarà sollevato oggi - Sono riprese le operazioni di recupero del relitto del super yacht Bayesian, tornato ieri in superficie nel mare di Porticello. Riporta msn.com

Bayesian, riprese operazioni di recupero a Palermo: sollevato lo scafo, è fuori dall'acqua - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bayesian, riprese operazioni di recupero a Palermo: sollevato lo scafo, è fuori dall'acqua ... Si legge su tg24.sky.it