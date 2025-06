Bayesian al via il recupero | la barca resterà sospesa in aria fino a domani poi lunedì a Termini

Bayesian al via il recupero della barca Rester224, che rimarrà sospesa in aria fino a domani, per poi essere trasferita a Termini. Sul relitto si svolgeranno accurati accertamenti tecnici richiesti dai consulenti della procura di Termini Imerese, nell’ambito delle indagini. Un’operazione complessa e strategica, che mira a chiarire le cause e gli eventuali responsabilità. Restate aggiornati per scoprire i prossimi sviluppi di questa delicata vicenda.

Sul relitto verranno effettuati una serie di accertamenti tecnici richiesti dai consulenti della procura di Termini Imerese.

Dopo dieci mesi di attese e sfide tecniche, il relitto del prestigioso yacht Bayesian della Perini Navi è stato finalmente riportato alla luce.

Bayesian, al via il recupero: la barca resterà sospesa in aria fino a domani, poi lunedì a Termini; Bayesian, riprese operazioni di recupero a Palermo: sollevato lo scafo, è fuori dall'acqua; Bayesian, tutto pronto per il recupero.

«L'operazione in corso in questo momento è quella dello svuotamento delle parti accessibili dell'unità dove si può arrivare con le idrovore senza toccare nulla.

