Bayesan | le operazioni di recupero del super yacht il rischio inquinamento e le analisi dei periti

Le operazioni di recupero del Bayesan rappresentano un momento cruciale per la sicurezza ambientale e la tutela del mare. Il rischio inquinamento legato al relitto affonda le preoccupazioni di esperti e autorità , che hanno avviato analisi approfondite per valutare ogni possibile impatto. Dopo quasi un anno, il super yacht riemerso a Porticello è ora protagonista di una complessa operazione di recupero destinata a durare tutta la giornata, con l’obiettivo di portarlo a Termini Imerese.

Il relitto del Bayesan, le operazioni di recupero dureranno per tutto il giorno. Ma si vorrà tempo per portarlo a Termini Imerese. A quasi un anno dalla tragedia, il relitto del Bayesan è riemerso in superficie dal mare di Porticello, a Palermo. Il super yacht affondato ad agosto del 2024 è rimasto sul fondale da allora a una profondità di 49 metri. (Foto archivio) (Ansa) – notizie.com Le operazioni di recupero sono cominciate venerdì 20 giugno, dopo che nei giorni precedenti era stato tagliato l'albero maestro alto 72 metri.