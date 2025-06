Bayern Monaco Boca Juniors 2-1 | Kane e Olise lanciano i bavaresi verso gli ottavi argentini ko solo nel finale Il recap

Una notte emozionante per il calcio mondiale: il Bayern Monaco si impone 2-1 sul Boca Juniors, grazie alle magie di Kane e Olise, aprendo la strada verso gli ottavi di finale. Un match ricco di suspense e colpi di scena, culminato con i sudamericani che hanno trovato il gol solo nel finale. Ecco il riassunto di una sfida che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Ma cosa è successo esattamente? Scopriamolo insieme.

Importante successo quello conquistato dal Bayern Monaco contro il Boca Juniors nella notte italiana nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Gruppo C del Mondiale per Club. I bavaresi si sono imposti sugli argentini grazie alle reti di Kane prima e Olise a pochi minuti dal triplice fischio: 6 punti dopo due giornate e una qualificazione agli ottavi di finale in tasca, per il Boca Juniors sarĂ decisiva l'ultima giornata.

