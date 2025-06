Battiti live | oggi e domani le serate finali A Molfetta

Preparati a vivere emozioni uniche con le serate finali di Battiti Live 2025 a Molfetta! Domani e domenica, il cuore della musica italiana esploderà tra successi radiofonici, performance mozzafiato e sorprese live. La cornice tra mare e musica farà da sfondo a due eventi imperdibili, capaci di coinvolgere e far ballare tutti. Non perdere l’appuntamento con il festival dell’estate italiana: perché la musica, quando batte forte, non si ferma mai.

Di seguito un comunicato diffuso da Radio Norba: Il cuore della musica batte ancora più forte: Cornetto Battiti Live 2025 è pronto per lo sprint finale: domani, sabato 21, e domenica 22, sono infatti in programma le ultime due serate. Sul palco di Molfetta, tra mare e musica, arrivano nuovi protagonisti per due notti tutte da vivere, tra successi radiofonici e sorprese live. La location del festival dell’estate italiana resta la scenografica Banchina Seminario, con lo sfondo mozzafiato del Duomo affacciato sul mare, pronta a trasformarsi ancora una volta in un’arena di spettacolo, luci e musica, a partire dalle 20. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Battiti live: oggi e domani le serate finali A Molfetta

In questa notizia si parla di: battiti - serate - molfetta - finali

Battiti Live 2025, il cast completo di tutte le serate - Scopri il cast completo di Battiti Live 2025, l’evento musicale più atteso dell’estate italiana. Cinque serate imperdibili che uniscono il meglio del Festival di Sanremo, hit estive e la travolgente trap, creando un mix irresistibile di musica e divertimento.

Molfetta si Ama…ASSAI!!!#BattitiLive CHE SPETTACOLO ? Vai su Facebook

Cornetto Battiti Live 2025, sabato e domenica le serate finali. Ecco le anticipazioni sul cast; CORNETTO BATTITI LIVE 2025: GLI OSPITI DELLA SECONDA SERATA A MOLFETTA; Cornetto Battiti live: è Molfetta la location delle cinque serate no stop con il meglio della musica.

La scaletta di Battiti Live 2025, i cantanti della terza serata del 20 giugno a Molfetta - Sul palco di Molfetta saliranno tanti artisti tra cui Fedez e Clara, Alfa, Gaia, Baby K, Benji & Fede. Si legge su fanpage.it

La scaletta di Battiti Live 2025, i cantanti della seconda serata del 19 giugno a Molfetta - Questa sera, giovedì 19 giugno 2025, si terrà la seconda puntata di Cornetto Battiti Live con tanti ospiti in scaletta e Ilary Blasi e Alvin come conduttori ... fanpage.it scrive